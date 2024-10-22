Ким Кардашьян показала откровенный наряд для празднования 44-летия

Телезвезда Ким Кардашьян показала латексное платье для празднования 44-летия

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала откровенный наряд для празднования своего 44-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость записала в сторис видео, в котором запечатлела себя в облегающем латексном платье телесного цвета, оформленном верхом в виде боди с глубоким декольте. При этом на размещенных кадрах видно, что под изделием отсутствует бюстгальтер. Также можно заметить, что внешний вид предпринимательницы дополняют кольцо с массивным камнем и ожерелье с бриллиантовым крестом.

Ранее ведущий хирург престижной клиники Pall Mall Medical в Британии Амер Хуссейн раскрыл пластические операции Ким Кардашьян.