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23:05, 22 октября 2024Мир

Президент Венесуэлы назвал саммит БРИКС историческим событием

Президент Венесуэлы Мадуро назвал саммит БРИКС в Казани историческим событием

Фото: kremlin.ru / Globallookpress

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что саммит БРИКС в Казани является историческим событием. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что это — первый раз, когда глава Венесуэлы лично присутствует на встрече лидеров стран БРИКС. «Раньше мы участвовали на уровне министров иностранных дел, экономики, коммуникаций, культуры», — добавил Мадуро.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Для участия в нем в столицу Татарстана прибыли представители многих государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Ранее стало известно, что Мадуро прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Он также высказался о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

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      Маргарита Пименова
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