Президент Венесуэлы назвал саммит БРИКС историческим событием

Президент Венесуэлы Мадуро назвал саммит БРИКС в Казани историческим событием

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что саммит БРИКС в Казани является историческим событием. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что это — первый раз, когда глава Венесуэлы лично присутствует на встрече лидеров стран БРИКС. «Раньше мы участвовали на уровне министров иностранных дел, экономики, коммуникаций, культуры», — добавил Мадуро.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Для участия в нем в столицу Татарстана прибыли представители многих государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Ранее стало известно, что Мадуро прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Он также высказался о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным.