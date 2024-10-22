Мадуро прибыл в Казань на саммит БРИКС и высказался о встрече с Путиным

Президент Венесуэлы Мадуро прибыл в Казань на саммит БРИКС

Президент Венесуэлы Мадуро прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

Он также высказался о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. «Всегда», — ответил Мадуро на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что тринадцать стран сейчас претендуют на статус государств-партнеров межгосударственного объединения БРИКС.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Для участия в нем в столицу Татарстана прибыли представители многих государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса.