Стало известно число претендентов на статус государства-партнера БРИКС

Ушаков: 13 стран сейчас претендуют на статус государства-партнера БРИКС

Тринадцать стран сейчас претендуют на статус государств-партнеров межгосударственного объединения БРИКС. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире «Первого канала».

«Это предмет консультаций между делегациями наших стран, потом это все будут рассматривать лидеры... Сейчас, честно говоря, их 13», — сказал он.

О появлении новой категории стран-участников БРИКС рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, эта категория должна быть представлена в деталях и с точки зрения критериев, и с точки зрения стран, которые могут на нее претендовать.

Ранее Куба направила официальный запрос о присоединении к БРИКС как страна-партнер. Уточняется, что кубинское правительство направило соответствующее письмо президенту России Владимиру Путину.