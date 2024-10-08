Куба направила официальный запрос о присоединении к БРИКС как страна-партнер

Перейра: Куба через Россию запросила статус страны-партнера БРИКС

Куба направила России официальный запрос о присоединении к БРИКС как страна-партнер. Об этом сообщил генеральный директор по вопросам двусторонних отношений МИД республики Карлос Перейра, пишет ТАСС.

По его словам, власти направили соответствующее письмо президенту России Владимиру Путину, который является председателем объединения.

Ранее в октябре Сирия подала заявку на вступление в БРИКС. До этого — в конце августа — Азербайджан выразил заинтересованность во вступлении в объединение. Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что Россия поддержит заявку Баку.

В настоящее время в БРИКС, помимо Бразилии, России, Китая, Индии и ЮАР, состоят Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.