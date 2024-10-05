Страна Ближнего Востока подала заявку на вступление в БРИКС

Сирия подала заявку на вступление в БРИКС

Сирия подала заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла этой страны Ближнего Востока в РФ Башара Джаафари.

На полях форума «Северный Кавказ: новые геостратегические возможности» собеседник агентства подчеркнул, что власти республики очень заинтересованы в присоединении к организации и направили письменные просьбы об этом.

В конце августа еще одна страна — Азербайджан — тоже официально подала заявку на вступление в БРИКС. Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что Россия ее поддержит.

