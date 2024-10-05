Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:16, 5 октября 2024Мир

Страна Ближнего Востока подала заявку на вступление в БРИКС

Сирия подала заявку на вступление в БРИКС

Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости

Сирия подала заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла этой страны Ближнего Востока в РФ Башара Джаафари.

На полях форума «Северный Кавказ: новые геостратегические возможности» собеседник агентства подчеркнул, что власти республики очень заинтересованы в присоединении к организации и направили письменные просьбы об этом.

В конце августа еще одна страна — Азербайджан — тоже официально подала заявку на вступление в БРИКС. Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что Россия ее поддержит.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Столтенберг вспомнил о трудном разговоре с сидящим в бункере Зеленским. Президент Украины требовал от НАТО невозможного

      В Госдуме отреагировали на оскорбления россиян во время футбольного матча в Финляндии

      Бывший «вагнеровец» напал с кочергой на приехавших за младенцем российских полицейских

      Россия потратит миллиарды рублей на продление крупной трассы

      Страна Ближнего Востока подала заявку на вступление в БРИКС

      Семья Тупака Шакура заподозрила P. Diddy в причастности к расправе над ним

      Британские следователи годами покрывали похотливого миллиардера

      Среди оставшихся в Угледаре мирных жителей оказались дети

      Путин созвонился с Рахмоном

      В России возродили Партию любителей пива из 1990-х

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше