В МИД сообщили о планах поддержать вступление Азербайджана в БРИКС

Рябков: Россия поддержит вступление Азербайджана в БРИКС

Россия поддержит заявку Азербайджана о вступлении в БРИКС. О планах Москвы сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Поддерживаем азербайджанскую заявку. Мы считаем, что это сильный кандидат, который, вступив в БРИКС, безусловно, привнесет и дополнительную динамику, и уникальный опыт», — заявил дипломат.

Он добавил, что на октябрьский саммит организации в Казани Баку будет, вероятно, приглашен в качестве государства-партнера. При этом правовой статус, подобный категории партнеров БРИКС, все еще разрабатывается, отметил Рябков.

Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС 18 августа. Ранее о заинтересованности Баку в присоединении к организации заявлял посол республики в Москве Полад Бюльбюль оглы.