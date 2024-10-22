Малышева предупредила россиян о важности свекровей

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале о важности свекровей. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Продеус рассказал, что в случае, если у пары рождается дочь, то ребенок получает X-хромосомы своей матери и матери его отца. «С медицинской точки зрения мы понимаем, что именно генетически свекровь является очень близким генетическим родственником вашей дочери. Генетически и иммунологически она более совместима именно со своей бабушкой, чем, может быть, с другими членами семьи», — объяснил врач.

По его словам, такую совместимость важно знать на случай болезни ребенка. По словам Малышевой, свекровь может оказаться единственным подходящим донором, если дочери потребуется пересадка тканей или органов. «У них огромное генетическое родство», — констатировала специалистка.

Ранее Малышева призвала россиян перенять у слонов одну привычку. По ее словам, необходимо так же часто, как и эти животные, промывать нос, чтобы защищаться от инфекций.