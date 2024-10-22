Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:34, 22 октября 2024Интернет и СМИ

Малышева предупредила россиян о важности свекровей

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале о важности свекровей. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Продеус рассказал, что в случае, если у пары рождается дочь, то ребенок получает X-хромосомы своей матери и матери его отца. «С медицинской точки зрения мы понимаем, что именно генетически свекровь является очень близким генетическим родственником вашей дочери. Генетически и иммунологически она более совместима именно со своей бабушкой, чем, может быть, с другими членами семьи», — объяснил врач.

По его словам, такую совместимость важно знать на случай болезни ребенка. По словам Малышевой, свекровь может оказаться единственным подходящим донором, если дочери потребуется пересадка тканей или органов. «У них огромное генетическое родство», — констатировала специалистка.

Ранее Малышева призвала россиян перенять у слонов одну привычку. По ее словам, необходимо так же часто, как и эти животные, промывать нос, чтобы защищаться от инфекций.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Заявивший о гибели бойца СВО ради «солнечного дня» мэр уволился. На отставке настоял губернатор, которому было стыдно

      Оксана Самойлова показала видео в прозрачном корсете

      В российском регионе осудили катавшего детей тракториста

      Второклассница из России установила мировой рекорд по жиму штанги

      В Европе признали невозможность догнать SpaceX

      Малышева предупредила россиян о важности свекровей

      Энергетик высказался о готовности Европы к отопительному сезону

      В России учительница провела урок с посудой на голове и рассказала про макаронного монстра

      Россиянин расправился с женой брата и попал под следствие

      На Украине усомнились в ликвидации всех медкомиссий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше