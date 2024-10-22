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14:15, 22 октября 2024Экономика

Маркетплейсам захотели запретить правило молчаливого согласия

МЭР: согласие продавца на изменение цены не может выражаться молча

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Министерство экономического развития России предложило исключить правило молчаливого согласия продавца на изменение цены его товара на маркетплейсе. Об этом сообщили «Ведомости».

Как полагают чиновники, молчание или бездействие не могут быть той формой, в которой выражается согласие. Поэтому любые изменения цены (например, скидки или наценки), которые собралась применить платформа, непременно должны обсуждаться с продавцом. От него же маркетплейс должен получить формализованное согласие.

Документ, предполагающий соответствующие изменения, министерство направило в правительство 16 октября.

Ранее руководитель сервиса аналитики маркетплейсов MPGO Тимур Сабиров рассказал, что на российские маркетплейсы постоянно приходят новички-продавцы. Они рассчитывают на то, что смогут очень быстро извлечь крупные доходы. Однако зачастую, они обрастают долгами и остаются ни с чем. Дело в том, что время, когда на маркетплейсах можно было дешево и быстро обеспечить себе рост продаж, прошло. Хорошими перспективами теперь могут похвастаться лишь те продавцы, которые развивают свои торговые марки, производят товар на собственных мощностях, поддерживают бренд и репутацию.

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