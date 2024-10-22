Менее половины собственников квартир Москвы оказались лояльны к арендаторам с животными

Лишь 40 % собственников квартир в Москве лояльны к арендаторам с животными

Менее половины собственников квартир в Москве оказались лояльны к арендаторам с домашними животными. Об этом со ссылкой на исследование «Циан.Аналитики» сообщил журнал «Москвич Mag».

Специалисты отметили, что лишь 40 процентов объявлений об аренде жилья содержат опцию «заселение с домашними животными». По словам эксперта «Циан.Аналитики» Елены Лапшиной, доля согласных на арендаторов с животными в относительно недорогих районах с преобладанием советского жилого фонда (Текстильщики, Братеево, Солнцево) вдвое ниже, чем в центре Москвы.

Аналитики выяснили, что благосклоннее всего относятся к питомцам хозяева жилья в Пресненском районе города — 59 процентов авторов объявлений не против пустить их в свои квартиры. Согласны на съемщиков с животными и более половины арендодателей Мещанского, Бутырского и Басманного районов.

Самым недружелюбным к животным оказался район Десеновское в Новой Москве, где только 16 процентов объявлений включают опцию заселения с животными. На северных окраинах Москвы (Бибирево, Северное Медведково и Северный) арендатор с животным устроит лишь одного из пяти владельцев жилья. Помимо них, нелояльны к домашним питомцам собственники квартир в районах Обручевский, Проспект Вернадского, Москворечье-Сабурово. Между тем в «ЦИАН.Аналитике» подчеркнули, что в целом по Москве наблюдается тенденция к росту показателя терпимости к кошкам и собакам.

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