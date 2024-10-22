МИД России вызвал посла Германии из-за создания штаба операций НАТО на Балтике

Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии Александра Ламбсдорффа из-за создания штаба операций Организации Североатлантического договора (НАТО) в Балтийском море. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Послу было указано, что этот шаг правящих кругов ФРГ стал продолжением курса на ползучую ревизию итогов Второй мировой войны и милитаризацию страны», — подчеркнули в МИД. Министерство выразило Ламбсдорффу решительный протест в связи с созданием регионального штаба морского командования НАТО на базе штаба Военно-морских сил (ВМС) ФРГ в восточногерманском Ростоке.

В ведомстве заявили о нарушении Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии 1990 года в связи с размещением военной инфраструктуры альянса на бывшей территории Германской демократической республики (ГДР). МИД отметил, что западные лидеры должны понимать возможность ответа России на подобные действия.

Ранее министерство обороны Германии учредило штаб по руководству действиями ВМС НАТО в Балтийском море в случае полномасштабного вооруженного конфликта. Как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, структура направлена на защиту интересов стран альянса.