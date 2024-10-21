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14:22, 21 октября 2024Мир

Германия открыла штаб по операциям НАТО в Балтийском море

Германия учредила штаб по руководству действиями ВМС НАТО в Балтийском море

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Министерство обороны Германии учредило штаб по руководству действиями Военно-морских сил (ВМС) НАТО в Балтийском море в случае полномасштабного вооруженного конфликта. Об этом пишет Reuters.

«Штаб будет играть решающую роль в подготовке докладов о военной обстановке и реагировании на региональные вызовы, включая защиту интересов государств — членов НАТО», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Писториус открыл новый многонациональный военно-морской штаб операций в Балтийском море, расположенный на территории командования ВМС Германии в Ростоке. Предполагается, что создание командного центра подчеркнет значение Балтики для альянса после ухудшения отношений с Россией. Отмечается, что роль Балтийского моря для НАТО существенно возросла после вступления в блок Финляндии и Швеции.

Ранее главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи предсказал усиление России после конфликта на Украине. Он также назвал Россию постоянной угрозой альянсу и безопасности всей Европы.

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      Юрий Леонов
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