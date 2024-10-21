Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:40, 21 октября 2024Мир

Генерал НАТО предсказал усиление России после конфликта на Украине

Генерал НАТО Каволи: Россия станет сильнее после конфликта на Украине

Фото: IMAGO / Thomas Trutschel / Global Look Press

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи рассказал о планах по модернизации альянса из-за усиления России. Эксперт дал интервью изданию Der Spiegel.

«В конце украинской войны, как бы это ни выглядело, российская армия будет сильнее, чем сегодня. Эти силы будут на границе нашего альянса», — отметил он.

Каволи также назвал Россию постоянной угрозой альянсу и безопасности всей Европы. Генерал сослался на контакты страны с Китаем и Северной Кореей.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком, заявил о проигрыше Украины, США и НАТО в конфликте с РФ. По его словам, политики, втянувшие Запад в конфликт, «заплатят за это» на ближайших выборах.

В свою очередь, издание Business Recorder написало, что западные страны оказывают давление на Владимира Зеленского, требуя от него стратегию по эффективному противостоянию России. Отмечалось, что в таких условиях Зеленский представил союзникам свой «план победы».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России перехватили переговоры наемников ВСУ из Латинской Америки. Военных перебросили в район города Часов Яр

      Лавров оценил слова Джонсона о срыве переговоров с Украиной

      ЦАХАЛ назвала число выпущенных по Израилю снарядов

      Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась в купальнике

      Энергосистема Кубы снова вышла из строя

      Лавров рассказал о гибридной войне Запада против России

      Лавров назвал обманом слова Байдена о переговорах с Россией по ядерному оружию

      Генерал НАТО предсказал усиление России после конфликта на Украине

      Лавров заявил об отказе США вводить запрет на милитаризацию в космосе

      Лавров раскрыл отношение России к выборам в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше