В Германии заявили о проигрыше США и Украины в конфликте с Россией

Ким Дотком: США, НАТО и Украина проиграли России

Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, заявил о проигрыше Украины, США и НАТО в конфликте с РФ. Об этом он написал на своей странице в X.

«Байден тратит еще 20 миллиардов долларов на Украину. Это последний платеж. США, НАТО и Украина проиграли войну против России. Евросоюзу не терпится поскорее выбраться из этой передряги», — написал предприниматель.

По его словам, политики, втянувшие Запад в конфликт, «заплатят за это» на ближайших выборах.

Ранее Дотком заявил, что у Зеленского осталось мало времени. До этого он сообщал, что Украина уже проиграла России в конфликте, однако мировые издания не могут писать об этом до завершения президентских выборов в США.