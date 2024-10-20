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09:44, 20 октября 2024Мир

В Германии заявили о проигрыше США и Украины в конфликте с Россией

Ким Дотком: США, НАТО и Украина проиграли России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, заявил о проигрыше Украины, США и НАТО в конфликте с РФ. Об этом он написал на своей странице в X.

«Байден тратит еще 20 миллиардов долларов на Украину. Это последний платеж. США, НАТО и Украина проиграли войну против России. Евросоюзу не терпится поскорее выбраться из этой передряги», — написал предприниматель.

По его словам, политики, втянувшие Запад в конфликт, «заплатят за это» на ближайших выборах.

Ранее Дотком заявил, что у Зеленского осталось мало времени. До этого он сообщал, что Украина уже проиграла России в конфликте, однако мировые издания не могут писать об этом до завершения президентских выборов в США.

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      Валентин Карант
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