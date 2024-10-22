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18:29, 22 октября 2024Россия

Минобороны показало кадры внезапных ударов по живой силе ВСУ в Курской области

Минобороны России показало видео с ударами по солдатам ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры внезапных ударов по солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале министерства.

«Разведчики группировки войск "Север" с использованием боевых дронов нанесли внезапные удары по пытающимся скрыться в районах лесополос боевикам ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

На снятых сверху кадрах виден лежащий в окопе боец. Дрон сбрасывает на него взрывное устройство, после чего солдат пытается откатиться, но не успевает.

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В этот же день оборонное ведомство показало кадры работы бойцов поисково-спасательной группы, которые выполняют задачи на Ми-8ПСГ в Курской области. Видео начинается с момента взлета вертолета.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Никита Абрамов
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