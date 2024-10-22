Минобороны показало кадры работы поисково-спасательной группы в Курской области

Минобороны показало видео работы поисковой группы на вертолете в Курской области

Минобороны России показало кадры работы бойцов поисково-спасательной группы, которые выполняют задачи на Ми-8ПСГ в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.

«Военнослужащие поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8ПСГ сопровождают экипажи вертолетов Ка-52, Ми-28, Ми-35, выполняющие боевые задачи в приграничных районах Курской области», — говорится в сообщении.

Видео начинается с момента взлета вертолета. Дальнейший полет показывается с разных камер, закрепленных на борту. Также в ролике можно заметить пуски боеприпасов.

Ранее житель Курской области рассказал, что украинские дроны намеренно атаковали большие скопления людей в российском приграничье. С его слов, удары также пришлись на два микроавтобуса, которые везли людей.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.