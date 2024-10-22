Житель Курской области раскрыл подробности атак ВСУ по мирному населению

Житель Курской области: дроны ВСУ намеренно атаковали большие скопления людей

Украинские дроны намеренно атаковали по большим скоплениям людей в Курской области. Подробности от атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному населению житель российского приграничья рассказал телеканалу 360.ru.

«[В начале августа] привезли обед ребятам. [ВСУ] сбросили с коптера [снаряд], поджидали, когда в кучу все съедутся. Раненые были, машины повредили, трактора», — рассказал мужчина.

Со слов жителя Курской области, удары дронов также пришлись на два микроавтобуса, которые везли людей. «Попали [по микроавтобусам], люди живы остались, но машины повредили», — отметил он.

Еще один прилет пришелся по КАМАЗу. Как рассказал местный житель, водитель получил тяжелое ранение. «Был еще один прилет. Думаем, сейчас точно на подстанцию прилетит. Бух и свет потух (...) Это все коптеры сбрасывают», — вспомнил мужчина.

Ранее боец одного из подразделений Вооруженных сил России с позывным Артист заявил, что ВСУ прикрываются мирными жителями, которые остаются на приграничных территориях, как живым щитом.

С 6 августа в Курской области идут бои с ВСУ. 10 октября сообщалось, что российские войска начали вторую фазу активных боевых действий.

