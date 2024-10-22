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07:09, 22 октября 2024Россия

Военный обвинил ВСУ в использовании мирных жителей как живой щит

Боец Артист: ВСУ используют мирных жителей в курском приграничье как живой щит

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Боец одного из подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Артист заявил, что ВСУ прикрываются мирными жителями, которые остаются на приграничных территориях Курской области, как живым щитом. Его слова приводит ТАСС.

«Мирное население в Судже держат, прикрываясь ими. По факту, их как живой щит используют, чтобы не было возможности там для работы авиации», — отметил он.

Ранее Артист заявил о причастности наемников ВСУ к пыткам жителей Курской области. Он подчеркнул, что среди иностранных военных солдат ВСУ встречаются немцы, поляки, грузины и канадцы.

С 6 августа в Курской области идут бои с ВСУ. 10 октября сообщалось, что российские войска начали вторую фазу активных боевых действий.

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      Марина Совина
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