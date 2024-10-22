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05:22, 22 октября 2024Россия

Военный заявил о причастности наемников ВСУ к пыткам жителей Курской области

Боец Артист: наемники ВСУ причастны к пыткам мирного населения в Курской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Боец одного из подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ), выполняющего задачи на курском направлении, с позывным Артист, заявил, что среди наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) встречаются немцы, поляки, грузины и канадцы. Его слова приводит ТАСС.

Артист сообщил, что наемники ВСУ причастны к пыткам мирного населения в Курской области.

«Мы находили тела, наемники пытали мирных людей, убивали, бросали после пыток связанными в подвалах. И женщины изнасилованные убитые были. Им без разницы: молодых, женщин, детей убивают», --рассказал военный.

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      Марина Совина
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