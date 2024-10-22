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13:49, 22 октября 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности о боях в Курской области

Российские войска ударили по девяти украинским бригадам в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска северной группировки ударили по девяти украинским бригадам, находящимся в Курской области. Эти и другие подробности журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что бои проходили в районах населенных пунктов Нижний Клин, Зеленый Шлях, Плехово, Черкасская Конопелька, Свердликово, Новоивановка и Новый Путь.

Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось отразить две контратаки противника в районах Зеленого Шляха и Николаево-Дарьино. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате боев потеряли до 70 человек, американскую боевую машину пехоты Bradley и танк. При этом четыре солдата сдались в плен.

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Ранее житель Курской области рассказал, что украинские дроны намеренно атаковали большие скопления людей в российском приграничье. С его слов, удары также пришлись на два микроавтобуса, которые везли людей.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Никита Абрамов
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