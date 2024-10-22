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07:36, 22 октября 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

Минобороны: средства ПВО сбили 18 дронов ВСУ над пятью регионами России

Фото: Unsplash

В ночь на вторник, 22 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 18 беспилотников по пяти регионам России. Подробности о ночных попытках атак привело Минобороны в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что беспилотники были перехвачены средствами противовоздушной обороны (ПВО). 11 дронов сбили над Брянской областью, три — над Белгородской, два — над Курской, по одному — над Тульской и Орловской областями.

ВСУ, как уточнили в Минобороны, пытались атаковать регионы России с помощью беспилотников самолетного типа. Там назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

За ночь вторника, 22 октября, Украина пыталась атаковать предприятия в трех регионах России. В Тульской области повреждения получили Ефремовский спиртзавод и предприятие в поселке Лужковский. В Тамбовской области из-за попадания беспилотника на заводе по производству этилового спирта произошел взрыв и пожар. В Воронежской области дрон упал на здание промышленного предприятия.

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      Анастасия Шейкина
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