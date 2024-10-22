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04:04, 22 октября 2024Россия

Два спиртзавода получили повреждения из-за атаки беспилотников

Губернатор Тульской области Миляев: два спиртзавода повреждены из-за атаки БПЛА

Фото: Unsplash

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что два спиртзавода повреждены из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России пресекли атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района», — уточнил он.

Миляев добавил, что, согласно предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас на местах происшествий работают специалисты экстренных служб. Губернатор заверил, что ситуация находится под контролем.

Ранее в Тульской области произошли два взрыва. По данным Telegram-канала Shot, они прозвучали с разницей в пять минут в 02:10 и 02:15 по московскому времени.

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      Марина Совина
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