Два спиртзавода получили повреждения из-за атаки беспилотников

Губернатор Тульской области Миляев: два спиртзавода повреждены из-за атаки БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что два спиртзавода повреждены из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России пресекли атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района», — уточнил он.

Миляев добавил, что, согласно предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас на местах происшествий работают специалисты экстренных служб. Губернатор заверил, что ситуация находится под контролем.

Ранее в Тульской области произошли два взрыва. По данным Telegram-канала Shot, они прозвучали с разницей в пять минут в 02:10 и 02:15 по московскому времени.