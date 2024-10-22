В российском регионе произошло два взрыва

Жители города Ефремова в Тульской области сообщили о двух взрывах

Жители города Ефремова в Тульской области сообщили о двух взрывах, пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, взрывы прозвучали с разницей в пять минут в 02:10 и 02:15 по московскому времени. После серии взрывов рядом с Ефремовским заводом синтетического каучука произошел пожар.

Официальной информации пока нет, проверяется информация о падении беспилотника.

Ранее силы противовоздушной обороны России сбили четыре дрона Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области. Украинские войска попытались атаковать объекты на территории России в понедельник, 21 октября, в промежуток с 20:30 до 21:40 по московскому времени.