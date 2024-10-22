Россиянка пострадала при атаке украинского дрона

Мирная жительница пострадала при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Белгородском районе в селе Бехлевка в результате атаки БПЛА на жилой дом ранена женщина. Бригада скорой медицинской помощи доставляет ее в областную клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями затылочной области и правого бедра», — написал чиновник, отметив, что пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Помимо того, беспилотники атаковали село Ясные Зори. Там зафиксировали пробитие кровли и повреждение остекления в частном домовладении. В городе Шебекино БПЛА ударил по многоквартирному дому. После атаки выявили выбитые окна и посеченный осколками фасад, добавил глава области.
Ранее 22 октября сообщалось, что ВСУ атаковали Новую Таволжанку, Шебекино и Тишанку. В частности, в селе Тишанка Волоконовского района пожар, начавшийся в результате взрыва дрона, полностью уничтожил легковую машину. Еще один автомобиль был поврежден в результате прилета снаряда в городе Шебекино.