Россиянка пострадала при атаке украинского дрона

В Белгородской области мирная жительница пострадала при атаке украинского БПЛА

Мирная жительница пострадала при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе в селе Бехлевка в результате атаки БПЛА на жилой дом ранена женщина. Бригада скорой медицинской помощи доставляет ее в областную клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями затылочной области и правого бедра», — написал чиновник, отметив, что пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Помимо того, беспилотники атаковали село Ясные Зори. Там зафиксировали пробитие кровли и повреждение остекления в частном домовладении. В городе Шебекино БПЛА ударил по многоквартирному дому. После атаки выявили выбитые окна и посеченный осколками фасад, добавил глава области.

Ранее 22 октября сообщалось, что ВСУ атаковали Новую Таволжанку, Шебекино и Тишанку. В частности, в селе Тишанка Волоконовского района пожар, начавшийся в результате взрыва дрона, полностью уничтожил легковую машину. Еще один автомобиль был поврежден в результате прилета снаряда в городе Шебекино.