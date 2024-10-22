Взрыв украинского дрона уничтожил машину в российском регионе

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Новую Таволжанку, Шебекино и Тишанку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу три населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в селе Тишанка Волоконовского района пожар, начавшийся в результате взрыва дрона, полностью уничтожил легковую машину. Еще один автомобиль поврежден в результате прилета снаряда в городе Шебекино. «В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в результате обстрела повреждены два частных дома: выбиты окна, посечены кровли и фасады», — написал Гладков.

Предварительно, мирные жители не пострадали. Губернатор подчеркнул, что информация о последствиях уточняется.

Ранее украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль на участке трасы Черемошное — Октябрьский в Белгородской области. В результате пострадал мужчина, который самостоятельно обратился за медпомощью с осколочными ранениями рук и ног, а также с подозрением на перелом предплечья.