Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:49, 22 октября 2024Россия

Взрыв украинского дрона уничтожил машину в российском регионе

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Новую Таволжанку, Шебекино и Тишанку

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу три населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в селе Тишанка Волоконовского района пожар, начавшийся в результате взрыва дрона, полностью уничтожил легковую машину. Еще один автомобиль поврежден в результате прилета снаряда в городе Шебекино. «В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в результате обстрела повреждены два частных дома: выбиты окна, посечены кровли и фасады», — написал Гладков.

Предварительно, мирные жители не пострадали. Губернатор подчеркнул, что информация о последствиях уточняется.

Ранее украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль на участке трасы Черемошное — Октябрьский в Белгородской области. В результате пострадал мужчина, который самостоятельно обратился за медпомощью с осколочными ранениями рук и ног, а также с подозрением на перелом предплечья.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Сразу несколько стран выступили против «антиамериканского» курса БРИКС. Кто не хочет расширения организации?

      Александра Бортич снялась без штанов и показала фото фанатам

      В Кремле заявили о согласовании общего подхода БРИКС по Украине

      Альпака чихнула на короля Великобритании Карла III во время общения с публикой

      «Попытки изолировать Россию провалились». Что говорят на Западе о саммите БРИКС в Казани?

      Число пострадавших при жесткой посадке вертолета в российском регионе выросло

      Глюкоза впервые прокомментировала скандал с наркотиками

      Путин отметил разницу в российской и китайской статистике

      Москвичей предупредили об опасной погоде

      Кандидат в президенты Молдавии захотел получить поддержку Усатого

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше