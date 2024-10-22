Украинский беспилотник атаковал машину на российской трассе

Гладков: мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся автомобиль на участке трасы Черемошное — Октябрьский в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате пострадал один человек. Являлся ли он водителем или пассажиром машины, не уточняется. Мужчина сам обратился в больницу с осколочными ранениями рук и ног, а также с подозрением на перелом предплечья. «После оказания первой медицинской помощи его транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода», — написал Гладков.

На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

Днем ранее дрон-камикадзе ВСУ также атаковал движущийся автомобиль в районе села Черемошное Белгородского района. В результате осколочные ранения получили мужчина и женщина, которые самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу.

Еще один беспилотник атаковал машину в районе села Муром Шебекинского городского округа. Там пострадал мирный житель. Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника доставили в районную больницу на попутном транспорте.