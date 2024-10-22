Моди проинформировал Путина о своих переговорах на Украине

МИД Индии: Моди проинформировал Путина о своих переговорах на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди проинформировал президента России Владимира Путина о своих переговорах на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри, передает ТАСС.

«Премьер-министр повторил, что диалог и дипломатия являются путем к урегулированию конфликта», — подчеркнули в МИД Индии.

Мисри сообщил, что проинформировал президента Путина о своих взаимодействиях с властями Украины в ходе визита в Киев. Дипломат подчеркнул, что Индия готова внести свой вклад в урегулирование конфликта.

Ранее Моди в ходе встречи с Путиным заявил о необходимости завершить конфликт на Украине миром. Политик подчеркнул, что Нью-Дели находится в контакте с Москвой по вопросу урегулирования.