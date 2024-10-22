Премьер Индии заявил о необходимости завершить конфликт на Украине миром

Премьер Индии Моди: конфликт на Украине должен завершиться миром

Конфликт на Украине должен завершиться миром, и Нью-Дели находится в контакте с Москвой по данному вопросу. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент «Ленты.ру».

«По поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, мы регулярно находимся в контакте. Как я говорил и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности», — рассказал глава индийского правительства.

При этом Моди поблагодарил Путина за гостеприимство и возможность посетить Казань. По его словам, Индия имеет глубокие связи с городом.

Ранее Путин пошутил, что Моди способен понимать его без помощи переводчика из-за тесных отношений между главами стран. Во время встречи российского лидера с индийским премьером переводчица выжидала паузу перед тем, как начать переводить слова Путина. Президент обратил внимание на возникшие трудности и сказал, что и его коллега и так способен понимать сказанное.