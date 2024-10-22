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14:36, 22 октября 2024Мир

Путин на встрече с Моди подшутил над трудностями переводчика

Путин пошутил, что из-за тесных отношений Моди понимает его без переводчика

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Президент России Владимир Путин пошутил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди способен понимать его без помощи переводчика из-за тесных отношений между главами стран. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Во время встречи российского лидера с индийским премьером переводчица выжидала паузу перед тем, как начать переводить слова Путина. Президент обратил внимание на возникшие трудности.

«У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете», — заявил российский лидер.

Моди отреагировал на произошедшее улыбкой и посмеялся в ответ на шутку Путина.

Ранее премьер-министр Индии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября.

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      Виктория Кондратьева
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