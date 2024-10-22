«Мои документы» извинились перед москвичкой за перепутанный штамп в паспорте

Сотрудник одного из московских центров госуслуг «Мои документы» по ошибке поставил не тот штамп в паспорт москвичке: вместо печати о разводе ей поставили штамп о смерти. В результате женщине пришлось менять паспорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«21 октября при проставлении штампа о разводе сотрудник центра госуслуг действительно ошибочно поставил в документ другую печать», — приводит агентство сообщение пресс-службы.
Сотрудники центра принесли женщине извинения и предложили подать документы на замену паспорта в кратчайшие сроки. В ведомстве заверили, что новый документ будет готов к выдаче уже сегодня.
Совершившего ошибку сотрудника пообещали привлечь к дисциплинарной ответственности.
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