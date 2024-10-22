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17:47, 22 октября 2024Из жизни

«Мои документы» извинились перед москвичкой за перепутанный штамп в паспорте

В «Моих документах» москвичке поставили штамп о смерти вместо печати о разводе

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Сотрудник одного из московских центров госуслуг «Мои документы» по ошибке поставил не тот штамп в паспорт москвичке: вместо печати о разводе ей поставили штамп о смерти. В результате женщине пришлось менять паспорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«21 октября при проставлении штампа о разводе сотрудник центра госуслуг действительно ошибочно поставил в документ другую печать», — приводит агентство сообщение пресс-службы.

Сотрудники центра принесли женщине извинения и предложили подать документы на замену паспорта в кратчайшие сроки. В ведомстве заверили, что новый документ будет готов к выдаче уже сегодня.

Совершившего ошибку сотрудника пообещали привлечь к дисциплинарной ответственности.

Ранее российская юмористка, звезда шоу Stand Up на канале ТНТ Виктория Складчикова сообщила, что вышла замуж. По словам юмористки, они с возлюбленным заключили брак в МФЦ.

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      Анастасия Волова
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