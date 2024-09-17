Популярная юмористка с ТНТ вышла замуж

Юмористка Виктория Складчикова сообщила, что вышла замуж

Популярная российская юмористка, звезда шоу Stand Up на канале ТНТ Виктория Складчикова вышла замуж. Об этом она сообщила в эфире шоу «Вопрос ребром», выпуск которого доступен на YouTube.

«Я замуж вышла», — объявила Складчикова. По словам юмористки, они с возлюбленным заключили брак в МФЦ, а свадьба прошла в пельменной.

Звезда ТНТ добавила, что она и ее супруг родом из Сорочинска Оренбургской области, но познакомились они в Москве.

В начале августа сообщалось, что резидент шоу Comedy Club Гарик Харламов сыграл свадьбу с актрисой Катериной Ковальчук. На свадьбе присутствовали многие коллеги комика, в том числе юмористы Андрей Бебуришвили, Тимур Батрутдинов и Денис Дорохов.