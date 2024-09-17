Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:27, 17 сентября 2024Интернет и СМИ

Популярная юмористка с ТНТ вышла замуж

Юмористка Виктория Складчикова сообщила, что вышла замуж

Кадр: Gazgolder / YouTube

Популярная российская юмористка, звезда шоу Stand Up на канале ТНТ Виктория Складчикова вышла замуж. Об этом она сообщила в эфире шоу «Вопрос ребром», выпуск которого доступен на YouTube.

«Я замуж вышла», — объявила Складчикова. По словам юмористки, они с возлюбленным заключили брак в МФЦ, а свадьба прошла в пельменной.

Звезда ТНТ добавила, что она и ее супруг родом из Сорочинска Оренбургской области, но познакомились они в Москве.

В начале августа сообщалось, что резидент шоу Comedy Club Гарик Харламов сыграл свадьбу с актрисой Катериной Ковальчук. На свадьбе присутствовали многие коллеги комика, в том числе юмористы Андрей Бебуришвили, Тимур Батрутдинов и Денис Дорохов.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Наумова
      Обсудить
      Последние новости

      «Чрезвычайно враждебная обстановка». В России объяснили увеличение численности армии и оценили необходимость мобилизации

      Звезда «Эмили в Париже» рассказала о любимом наряде в сериале

      В США заявили о самом сложном и опасном комплексе угроз за последние 40 лет

      Следователи опросят сослуживцев бывшего адвоката Пашаева по уголовному делу

      У принца Гарри остался только один близкий друг

      Минобрнауки раскрыло подробности о напавшем на школу в Челябинске ученике

      Адвокат рассказал о последствиях задержания Пашаева для семьи Блиновских

      На Украине назначили зампредседателя ГСЧС

      В США два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе

      Появились кадры с места крушения вертолета с золотодобытчиками в Приамурье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше