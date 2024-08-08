Харламов сыграл свадьбу

Комик Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук сыграли свадьбу

Популярный комик, звезда шоу Comedy Club Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук сыграли свадьбу. Об этом сообщает Super.

Торжество прошло вечером 7 августа. Отмечается, что на свадьбе присутствовали многие коллеги Харламова: Андрей Бебуришвили, Игорь Джабраилов, Денис Дорохов, Тимур Батрутдинов и другие. Для новобрачных и гостей выступал певец Сосо Павлиашвили.

В июне Харламова и Ковальчук заподозрили в женитьбе. Тогда актриса опубликовала фотографию с возлюбленным, сделанную около ЗАГСа.

О помолвке Харламова и Ковальчук стало известно в начале мая. Юморист опубликовал видео, в котором показал кольцо на руке актрисы, похожее на помолвочное. «Тили-тили-тесто», — подписал он ролик.

При этом в феврале Харламов утверждал, что не состоит в отношениях, что спровоцировало слухи об их расставании. Вскоре после этого Ковальчук в честь своего 31-летия опубликовала пост, в котором заявила, что переродилась заново.