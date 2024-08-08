Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:31, 8 августа 2024Интернет и СМИ

Харламов сыграл свадьбу

Комик Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук сыграли свадьбу

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярный комик, звезда шоу Comedy Club Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук сыграли свадьбу. Об этом сообщает Super.

Торжество прошло вечером 7 августа. Отмечается, что на свадьбе присутствовали многие коллеги Харламова: Андрей Бебуришвили, Игорь Джабраилов, Денис Дорохов, Тимур Батрутдинов и другие. Для новобрачных и гостей выступал певец Сосо Павлиашвили.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

В июне Харламова и Ковальчук заподозрили в женитьбе. Тогда актриса опубликовала фотографию с возлюбленным, сделанную около ЗАГСа.

О помолвке Харламова и Ковальчук стало известно в начале мая. Юморист опубликовал видео, в котором показал кольцо на руке актрисы, похожее на помолвочное. «Тили-тили-тесто», — подписал он ролик.

При этом в феврале Харламов утверждал, что не состоит в отношениях, что спровоцировало слухи об их расставании. Вскоре после этого Ковальчук в честь своего 31-летия опубликовала пост, в котором заявила, что переродилась заново.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ созвонился с командующим силами НАТО во время вторжения в Курскую область. О чем они говорили?

      В России запретили пропаганду наркотиков в фильмах и литературе

      В России заключенный переписывался с детьми и требовал от них интимные снимки

      Трамп объяснил нежелание Харрис давать интервью

      Сестра выжившей при обстреле ВСУ курской скорой рассказала о ее поисках после атаки

      Президент ВФГБК назвал участницу ОИ из России никчемной спортсменкой

      Хуситы заявили о групповом решении на атаки Израиля

      Актриса Агата Муцениеце высказалась о приеме «Оземпика» для похудения

      Западных страховщиков заподозрили в сотрудничестве с Россией

      Мужчина напал с мачете на пожилого соседа из-за его прожорливого кота

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше