Гарик Харламов расстался с возлюбленной

Гарик Харламов заявил, что сейчас не состоит в романтических отношениях

Российский комик, звезда Comedy Club Гарик Харламов расстался со своей девушкой актрисой Катериной Ковальчук. О том, что он сейчас не состоит в романтических отношениях, юморист заявил в шоу «Натальная карта», выпуск доступен во «ВКонтакте».

Ведущая проекта Олеся Иванченко, изучив персональный гороскоп Харламова, рассказала, что ему бы хорошо подошла женщина, с которой они могли бы вести интеллектуальные споры. При этом, по словам Иванченко, такая женщина держала бы его под каблуком. Затем ведущая извинилась в камеру перед возлюбленной комика, предполагая, что той могут быть неприятны ее слова.

«Ты сейчас извиняешься в пустоту. Ее [возлюбленной] нет», — отреагировал Харламов. Другими подробностями о личной жизни он не поделился.

Слухи о расставании шоумена с Ковальчук ранее уже появлялись в соцсетях, однако звезда Comedy Club их опровергал.

Харламов впервые появился на публике с Ковальчук в июне 2021 года. Они вместе посетили матч сборной России со сборной Бельгии в Санкт-Петербурге. По информации СМИ, их роман начался в 2020 году. До этого Харламов был женат на актрисе Кристине Асмус, с которой прожил в браке семь лет.