Харламова заподозрили в третьей женитьбе

Екатерина Ковальчук опубликовала фото с Гариком Харламовым, сделанное у ЗАГСа

Актриса Екатерина Ковальчук опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) фотографию с комиком Гариком Харламовым, сделанную около ЗАГСа. Снимок спровоцировал слухи о том, что они поженились.

Так, Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал несколько фотографий из аккаунта Ковальчук, сопроводив их подписью, в которой пару заподозрили в женитьбе: «Гарик Харламов женился на Катерине Ковальчук. Шоумен сделал третью попытку построить счастливую семью».

О помолвке Харламова и Ковальчук стало известно в начале мая. Юморист опубликовал видео, в котором показал кольцо на руке актрисы, похожее на помолвочное. «Тили-тили-тесто», — подписал он ролик.

При этом в феврале Харламов утверждал, что не состоит в отношениях, что спровоцировало слухи об их расставании. Вскоре после этого Ковальчук в честь своего 31-летия опубликовала пост, в котором заявила, что переродилась заново.

В СМИ утверждалось, что роман Харламова и Ковальчук начался осенью 2020 года. Они познакомились на съемках сериала «Гусар». Комик был дважды женат. Ковальчук не была замужем.