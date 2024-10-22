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15:41, 22 октября 2024Экономика

Москвичка превратила квартиру в свалку и разозлила соседей

На западе Москвы женщина превратила квартиру в свалку и разозлила соседей

На западе столицы жительница многоквартирного дома превратила свое жилье в свалку и разозлила соседей. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва 125».

Речь идет о доме в районе Кунцево, расположенном на Истринской улице. Хозяйка одной из квартир на протяжении многих лет копила у себя мусор. По этой причине другим жильцам подъезда приходится страдать от невыносимого запаха, а также расплодившихся мух, мошек и тараканов.

На записи, сделанной одной из соседок «жены Плюшкина», видно, что квартира москвички завалена мусором, а одна из комнат захламлена практически до потолка. При этом женщина проживает в ней не одна, а с собакой. «Надь, ты мне скажи, где ты спишь-то, господи?», — спросила ошеломленная увиденным автор ролика. В ответ та оправдалась, что сейчас же начнет все выбрасывать.

По информации канала, соседи понимают, что женщина нуждается в медицинской помощи и хотят поддержать ее, однако не знают, с чего лучше начать. Они надеются, что она сможет справиться с нездоровой тягой к накопительству.

В конце сентября стало известно, что одна из жительниц Нижнего Новгорода завалила свою квартиру мусором и оказалась вынуждена входить в нее через окно.

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      Полина Кислицына
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