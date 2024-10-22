На Украине назвали условия для обсуждения вариантов мирного соглашения

Ермак: Украина готова обсудить варианты соглашения, отмечающие ее суверенитет

Украина готова обсудить разные варианты мирного соглашения, если в них будут отмечены нерушимость границ страны и ее суверенитет. Об этом написал глава офиса президента республики Андрей Ермак в колонке для Hufvudstadsbladet.

«Мы готовы обсудить все варианты корректировки нашего предложения при условии, что они будут соответствовать международному праву, а также поддерживать территориальную целостность Украины, нерушимость границ и полный суверенитет страны», — заявил он.

Кроме того, Ермак подчеркивает, что Киев не примет никаких изменений, угрожающих существованию страны. Глава офиса президента Украины также призвал западных союзников принимать активное участие в разработке «рамок для установления мира». При этом он напомнил, что Киев опирается в вопросе урегулирования конфликта на свою «формулу мира».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна хочет получить приглашение в НАТО только в границах 1991 года. Помимо этого, республика отказывается от членства в альянсе в обмен на территории в пользу России, добавил он.