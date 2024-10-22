Зеленский: Украина получит приглашение в НАТО только в границах 1991 года

Украина хочет получить приглашение в НАТО только в границах 1991 года, а также отказывается от членства в альянсе в обмен на территории в пользу России. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По его словам, НАТО приглашает в альянс исключительно «в международно-признанных границах», которыми являются границы Украины 1991 года. Для Зеленского это является «принципиальной вещью».

Он добавил, что западные партнеры могут всерьез думать о принятии Украины в альянс не в границах 1991 года. Лидеры Запада с ним напрямую этот вопрос не обсуждали, но всячески намекают через публикации в СМИ Европы и США.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на «план победы» Зеленского. По его словам, этот план разработан вместе США и заключается в конфликте «с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал "мирный план"», заявил Песков.