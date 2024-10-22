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22:45, 22 октября 2024Бывший СССР

На Украине после скандала с инвалидностями уволили руководство центральной медкомиссии

Премьер Украины Шмыгаль заявил об увольнении руководства центральной медкомиссии

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Украины уволено после скандала с оформлением фальшивых инвалидностей военнообязанным, заявил в Telegram-канале премьер-министр государства Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что все медико-экспертные комиссии будут ликвидированы «до конца этого года». «Вместо этого будет введена цифровая прозрачная европейская модель», — указал Шмыгаль.

Украинский премьер добавил, что поручил министру здравоохранения не позднее 1 ноября внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение кабинета министров для окончания реформирования МСЭК.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации всех МСЭК в стране. Таким образом украинские власти намерены бороться с нарушениями и коррупцией при установлении инвалидности чиновникам.

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      Маргарита Пименова
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