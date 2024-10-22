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21:10, 22 октября 2024Бывший СССР

Зеленский решил ликвидировать все медкомиссии на Украине. Они оформили фальшивые инвалидности для сотен чиновников

Зеленский подписал указ о ликвидации всех МСЭК на Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации всех медико-экспертных комиссий (МСЭК) в стране начиная с конца 2024 года. Таким образом украинские власти намерены бороться с нарушениями и коррупцией при установлении инвалидности чиновникам.

Зеленский заявил о множестве фальшивых инвалидностей среди чиновников

Украинский лидер провел заседание Совета национальной безопасности и обороны республики (СНБО) о проблемах коррупции в получении фальшивых заключений об инвалидности государственными служащими. По его итогам он заявил, что было «установлено много фактов нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц».

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Зеленский призвал решать эту проблему цифровизацией процессов прохождения медэкспертиз, проверкой решений о присуждении инвалидности должностным лицам и аудитом пенсионных начислений.

Бороться с коррупцией при присвоении инвалидностей чиновникам предложили в СНБО

Подписав документ о ликвидации всех медико-экспертных комиссий на Украине, Зеленский ввел в действие решение СНБО от 22 октября 2024 года «по противодействию коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов».

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В ведомстве призвали ликвидировать все МСЭК в стране с 31 декабря 2024 года и провести проверку постановлений медицинских комиссий по установлению инвалидности должностным лицам. Те постановления, которые признают по результатам проверки необоснованными, будут пересмотрены.

На Украине прошли задержания подозреваемых в коррупции чиновников медкомиссий

Решению о ликвидации МСЭК предшествовали задержания подозреваемых в коррупции чиновников медкомиссий на Украине. Так, по материалам Службы безопасности Украины (СБУ) подозрение получили 64 чиновника МСЭК. Девять из них уже осуждены.

Кроме того, по инициативе спецслужбы было отменено больше четырех тысяч выводов об инвалидности, которую назначали на основании фиктивных документов. Еще почти 2,4 тысячи должностных лиц проверяют на причастность к получению инвалидности незаконным путем.

Депутат Рады Бужанский усомнился в ликвидации всех медкомиссий на Украине

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский, комментируя решение, усомнился в ликвидации всех медкомиссий на Украине. По его словам, это очень непростой вопрос, так как в Вооруженных силах Украины (ВСУ) числятся тысячи военных с инвалидностью.

Максим Бужанский

Максим Бужанский

Кадр: Politeka Online / YouTube

Кроме того, он обратил внимание, что в документе речь идет о необходимости подачи законопроекта об отмене МСЭК, а не о роспуске.

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      Анастасия Волова
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