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20:27, 22 октября 2024Бывший СССР

На Украине усомнились в ликвидации всех медкомиссий

Депутат Рады Бужанский усомнился в ликвидации всех медкомиссий на Украине

Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский усомнился в ликвидации всех медико-экспертных комиссий (МСЭК) на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В указе (...) нет слов о роспуске МСЭК с 31 декабря, есть фраза о законопроекте, который должен быть подан, и отменить МСЭК к этой дате», — заявил нардеп. По его мнению, это очень непростой вопрос, так как в украинской армии числятся тысячи военных с инвалидностью.

В решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины говорится, что Кабмин должен разработать с Минздравом законопроект о внесении изменений в некоторые законы о введении оценки лица с ограниченными возможностями. Как отмечается в тексте, документ необходимо подготовить для «обеспечения неотложного реформирования системы медико-социальной экспертизы в Украине, предусмотрев, в частности, ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года».

Украинское издание «Страна.ua» также пишет, что, таким образом, речь идет не только о ликвидации МСЭК, но и о создании органа, который заменит медкомиссии.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что среди многих чиновников в стране распространена фальшивая инвалидность. По его словам, «необоснованные инвалидности» есть у должностных лиц таможни, налоговой и других органов. Кроме того, на этом фоне он призвал ликвидировать систему МСЭК.

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      Кристина Есикова
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