Зеленский провел заседание СНБО о коррупции с инвалидностью

Зеленский провел заседание СНБО о проблемах коррупции с получением инвалидности

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны республики (СНБО) о проблемах коррупции в получении фальшивых заключений об инвалидности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Были доклады председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко относительно проверок и расследования уголовных правонарушений. Установлено много фактов нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц», — написал украинский лидер.

По его словам, проблему фальсификации заключений об инвалидности необходимо решать цифровизацией процессов прохождения медицинских экспертиз, проверкой решений о присуждении инвалидности должностным лицам и аудитом пенсионных начислений.

Ранее стало известно, что цена справок об инвалидности на Украине выросла из-за принятого закона об ужесточении мобилизации. Как сообщается, в настоящее время получение инвалидности через медико-социальную экспертизу стоит от 10 до 20 тысяч долларов.