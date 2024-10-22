На Украине заявили о возможности понижения возраста мобилизации до 14 лет

Украинский националист Корчинский: возраст мобилизации можно снизить до 14 лет

Если Украина окажется на грани уничтожения, возраст мобилизации можно будет снизить до 14 лет. Об этом заявил основатель партии «Братство» (организация запрещена в России) Дмитрий Корчинский (внесен в реестр террористов и экстремистов), фрагмент его выступления публикует в Telegram издание «Страна.ua».

«Если это будет необходимо, потому что Украина будет на грани уничтожения, то мобилизационный возраст можно понижать хоть до 14 лет», — сообщил украинский националист.

Он выразил уверенность, что человек может быть солдатом, если он способен держать оружие в руках, и привел в пример конфликты в центральноафриканских странах.

В апреле за призывы сжигать православные храмы Басманный суд Москвы заочно арестовал Корчинского. Националисту заочно предъявлено обвинение по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды») Уголовного кодекса России.