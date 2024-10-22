Над российским регионом сбили два украинских беспилотника

Богомаз: два украинских БПЛА уничтожены над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника над территорией Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Богомаз.

Губернатор уточнил, что дроны самолетного типа были обнаружены и уничтожены силами Минобороны России.

По его словам, пострадавших и разрушений нет, на место прибыли оперативные и экстренные службы.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали регион с помощью ракеты. Она была сбита силами ПВО.