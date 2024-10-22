Названа главная ошибка женщин в уходе за кожей

При выборе косметических средств многие женщины не учитывают индивидуальные особенности и потребности кожи, считает бьюти-эксперт, основательница и генеральный директор российского бренда натуральной косметики MeNoAge Елена Носкова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала самые распространенные ошибки в уходе за кожей.

По словам Носковой, главная ошибка большинства женщин — это неправильно подобранный уход. Она призвала перестать слепо доверять советам блогеров и многообещающим надписям на флаконах. «Важно отталкиваться от своего типа кожи, возраста и образа жизни. Лучшим решением будет проконсультироваться с косметологом перед покупкой, чтобы точно не ошибиться и выбрать подходящий именно вам продукт», — посоветовала она.

Эксперт подчеркнула, что не нужно бояться слова anti-age на упаковке косметики: задуматься об усилении ухода можно при возникновении первых возрастных изменений.

У многих сложилось мнение, что косметика anti-age — это нечто агрессивное и применяется исключительно в элегантном возрасте. В действительности все зависит от типа кожи, индивидуальных особенностей, природной предрасположенности, образа жизни, а также факторов, на которые мы не можем повлиять, например, загрязненная окружающая среда Елена Носкова бьюти-эксперт

Носкова отметила, что первые возрастные изменения могут появиться и до 30 лет и, если они начинают смущать, уход нужно сделать более интенсивным. Однако предварительно нужно проконсультироваться с косметологом.

Другая группа средств, которой, по словам эксперта, многие по ошибке пренебрегают, — это солнцезащитные продукты. Кремы с SPF большинству женщин нужны круглогодично, поскольку ультрафиолетовые лучи негативно воздействуют на кожу, в результате проявляются признаки фотостарения: морщины, гиперпигментация, потеря упругости и эластичности, объяснила Носкова.

Также эксперт назвала ошибкой уход исключительно за лицом и игнорирование шеи, зоны декольте и кистей рук. «Именно эти части тела сильнее всего выдают возраст. В этих областях сальные железы работают менее активно, и кожа, как следствие, испытывает острый недостаток влаги», — отметила Носкова.

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