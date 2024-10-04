Россиян предупредили о ведущих к ранней старости привычках

Диетолог Афинская назвала сидячий образ жизни одной из причин ранней старости

Врач-диетолог Елизавета Афинская рассказала, что некоторые распространенные бытовые привычки ускоряют старение. О них доктор предупредила россиян в своем Telegram-канале.

Одной из лавных причин ранней старости специалистка назвала сидячий образ жизни и набор веса с возрастом. Она объяснила, что у женщин объем талии не должен превышать 80 сантиметров, а у мужчин — 90-94 сантиметра. Важно ходить минимум по полчаса в течение пяти дней в неделю, так как даже у людей с нормальным весом недостаток активности может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Также к старению приводит частое употребление ультрапереработанных продуктов — фастфуда и чипсов — и сладкой газировки. Отказ от здоровых пищевых привычек тоже способен негативно сказаться на внешнем виде и здоровье, сказала диетолог. По ее словам, ежедневно нужно съедать минимум пять порций фруктов и овощей, а также употреблять орехи и цельнозерновые продукты.

Кроме того, к дряблости кожи и появлению морщин приводит курение и пренебрежение средствами защиты от ультрафиолета, заверила специалистка.

Ранее дерматолог, косметолог Виолетта Майгурова рассказала, что появление ранней седины могут вызвать стресс, недостаток витаминов и гормональные сбои. Она добавила, что людям, у которых седина начала появляться недавно, могут помочь средства с пептидами, стимулирующими образование меланоцита.