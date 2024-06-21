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11:34, 21 июня 2024Забота о себе

Названы способы избежать ранней седины

Дерматолог Майгурова: стресс и недостаток витаминов могут вызвать раннюю седину

Фото: Unsplash

Появление ранней седины могут вызвать стресс, недостаток витаминов и гормональные сбои, рассказала дерматолог, косметолог клиники сети Medical On Group Виолетта Майгурова. Способы избежать преждевременной потери красоты волос врач назвала «Ленте.ру».

Доктор обратила внимание на то, что время появления седины зависит от двух критериев: генетики и внешних факторов. Потерю цвета волос могут вызывать стресс, нарушения обмена веществ, гормональные сбои и дефициты каких-либо веществ, уточнила она.

По ее словам, если седина вызвана стрессом, стабилизация психоэмоционального состояния приводит к тому, что цвет волос частично или полностью возвращается.

Для того чтобы избежать ранней седины, необходимо принимать поливитаминные комплексы с медью, цинком, витаминами группы В. Но этот способ окажется эффективным только при лабораторно установленной нехватке указанных микроэлементов

Виолетта Майгуровадерматолог, косметолог

Майгурова добавила, что людям, у которых седина начала появляться недавно, могут помочь средства для наружного применения с клинически доказанной эффективностью, которые содержат специальные пептиды, стимулирующие образование меланоцита. За три-четыре месяца использования этих средств количество седых волос значительно уменьшается, заверила она и уточнила, что такие средства подходят только людям с начальной стадией седины.

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      Вера Владзиевская
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