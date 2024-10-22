Невеста миллиардера Безоса пришла на мюзикл в оголяющем грудь платье

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса, репортер Лорен Санчес вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

54-летняя журналистка пришла на мюзикл вместе с 60-летним возлюбленным. Так, для мероприятия Санчес выбрала облегающее бархатное платье темно-бордового цвета, декольте которого частично оголяло грудь. В качестве украшений она выбрала ожерелье с подвеской в виде массивного креста.

Безос, в свою очередь, предпочел черную рубашку и брюки.

В сентябре сообщалось, что Санчес посетила ежегодный гала-ужин фонда Kering Foundation в Нью-Йорке. Тогда женщина примерила обнажающее плечи прозрачное платье люксового бренда Oscar de la Renta.