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12:18, 22 октября 2024Ценности

Невеста миллиардера Безоса пришла на мюзикл в оголяющем грудь платье

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса, репортер Лорен Санчес вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

54-летняя журналистка пришла на мюзикл вместе с 60-летним возлюбленным. Так, для мероприятия Санчес выбрала облегающее бархатное платье темно-бордового цвета, декольте которого частично оголяло грудь. В качестве украшений она выбрала ожерелье с подвеской в виде массивного креста.

Безос, в свою очередь, предпочел черную рубашку и брюки.

В сентябре сообщалось, что Санчес посетила ежегодный гала-ужин фонда Kering Foundation в Нью-Йорке. Тогда женщина примерила обнажающее плечи прозрачное платье люксового бренда Oscar de la Renta.

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      Мария Винар
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