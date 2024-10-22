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09:42, 22 октября 2024Бывший СССР

Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Энергодар

Балицкий: ВСУ атаковали Энергодар, погиб один человек

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодар. В результате удара украинской армии по населенному пункту погиб один человек, написал в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. В городе отсутствует электроснабжение. Предварительно, один погибший», — сообщил Балицкий.

Губернатор Запорожской области призвал жителей Энергодара сохранять спокойствие, находиться в укрытиях и не выходить на улицу до стабилизации обстановки. Он уточнил, что в городе работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Энергодар частично остался без электричества вечером 21 октября из-за артиллерийского обстрела ВСУ. В городе также было нарушено водоснабжение.

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      Екатерина Грищенко
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