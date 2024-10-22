Оксана Самойлова показала видео в прозрачном корсете

Оксана Самойлова показала видео в черном прозрачном корсете и халате

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя знаменитость разместила ролик, в котором предстала в черном прозрачном корсете из сетки и свободных штанах. Поверх упомянутых изделий звезда надела длинный халат из тонкого материала. Область декольте инфлюэнсерши украшали массивные изделия серебряного цвета.

Помимо этого, Самойлова сделала укладку в виде высокого хвоста с переплетенными между собой прядями. Образ блогерши завершил яркий мейкап.

Ранее в октябре Оксана Самойлова нарядила козу в одежду люксового бренда почти за 100 тысяч рублей. На кадрах было видно, что животное одели в коричневое трикотажное изделие марки Fendi.