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13:45, 14 октября 2024Ценности

Оксана Самойлова нарядила козу в одежду люксового бренда почти за 100 тысяч рублей

Оксана Самойлова одела козу в джемпер бренда Fendi за 88 тысяч рублей

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова нарядила козу в одежду люксового бренда почти за 100 тысяч рублей. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда разместила видео (на момент написания новости было удалено), в котором предстала, лежа в кровати с животным. На кадрах видно, что козу одели в коричневое трикотажное изделие марки Fendi.

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Известно, что стоимость такого джемпера для собак на официальном сайте составляет 920 долларов (88,4 тысячи рублей). В то же время цена на женский джемпер из аналогичного материала — 1350 долларов (130 тысяч рублей).

В сентябре Самойлова ответила на критику стилиста Рогова фразой «мужики на каблуках — это не мое». Поводом для конфликта между знаменитостями стал новый выпуск шоу модного эксперта, в котором он совместно с коллегой Гошей Карцевым проанализировал недавний наряд бизнесвумен.

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      Екатерина Ештокина
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